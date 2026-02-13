Haberler Yaşam Haberleri Sahte polis ve savcı dolandırıcılığına 11 ilde operasyon! 22 tutuklama
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak mağdurları yaklaşık 87 milyon TL dolandıran şüphelilere yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 22’si hakkında tutuklama kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, müştekilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtmak suretiyle yaklaşık 87 milyon TL dolandıran şüpheliler hakkında operasyon düzenlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Amirliği ile koordineli olarak Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa, Aydın, İzmir, Çankırı, Kayseri ve Eskişehir olmak üzere 11 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 22'si tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir.

