“Sahte Vergi Memuru” çetesinden çıktı... Avukatlıktan atılmış...

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Emniyeti harekete geçiren soruşturma peş peşe yapılan şikayetlerle açıldı. Şikayetçi olan mağdurlar, adreslerine gelen bazı kişilerin kendilerini "Vergi Memuru" olarak tanıttıklarını, bazı tebligatlar getirdiklerini ve "Teslim Alındı Belgesi" olarak gösterdikleri bazı evraklara imza atılmasını istediklerini söyledi. İddialara göre mağdurlara "Bu kutucuğa imza atmanız gerekiyor" diyen sahte "Vergi Memuru" dolandırıcılar, mağdurlara boş kağıtlar ve senetler imzalattı. Söz konusu senetleri başka bir evrağın içerisine saklayarak görünmesini engelleyen ve sadece imza kısımlarının görünmesini sağlayan dolandırıcılar, daha sonra senetleri İcra Daireleri üzerinden işleme koydurdu.



"KUTUCUK" YÖNTEMİNİ UYGULADI

Dolandırıcıların, beş mağdura toplamda beş milyon 370 bin liralık borç senetleri imzalattıkları tespit edildi. Dokuz çete üyesinin de kimliği kısa süre içerisinde belirlendi. Çetenin bir üyesi olan, daha önceden avukatlık yaptığı ve meslekten ihraç edildiği ortaya çıkan B.Ö.'nün "Kutucuk" yöntemiyle mağdurların imzasını alarak hazırladığı senetleri işleme koydurduğu ve dolandırıcılık suçunu işlediği saptandı. İstanbul, Ankara ve Ağrı'da düzenlenen şafak operasyonuyla haklarında gözaltı kararı verilen dokuz şüpheli "Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurmak, Yönetmek veya Üye Olmak" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından yakalanarak gözaltına alındı. Eski avukat B.Ö. de yakalanarak gözaltına alındı. Çetenin üyeleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.