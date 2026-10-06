Sakarya’da korku dolu anlar! 17 yaşındaki genç kız çay ocağında kabusu yaşadı: Saldırgan meydan dayağı yedi!

YARDIMINA VATANDAŞLAR KOŞTU

Vatandaşların müdahalesiyle genç kız şüphelinin elinden kurtarılırken, öfkelenen bazı vatandaşlar A.A.'yı darp ederek etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. A.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, saldırı sırasında yaralanan genç kız kontrol gayesiyle hastaneye sevk edildi.