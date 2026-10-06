Sakarya’da korku dolu anlar! 17 yaşındaki genç kız çay ocağında kabusu yaşadı: Saldırgan meydan dayağı yedi!

Cumhuriyet Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda meydana gelen olayda, akşam saatlerinde babasıyla birlikte bulunan 17 yaşındaki N.C., çay ocağından çıktığı sırada daha önceden tanışıklığı bulunmadığı iddia edilen A.A. (54) isimli şahıs tarafından arkasından takip edildi.
TANIMADIĞI GENÇ KIZA SALDIRDI
Bir süre sonra genç kıza saldıran şahıs, darp etmeye başladı. Saldırı sırasında genç kızın yardımına babası ve çevredeki vatandaşlar koştu.
YARDIMINA VATANDAŞLAR KOŞTU
Vatandaşların müdahalesiyle genç kız şüphelinin elinden kurtarılırken, öfkelenen bazı vatandaşlar A.A.'yı darp ederek etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. A.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, saldırı sırasında yaralanan genç kız kontrol gayesiyle hastaneye sevk edildi.
OLAY KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan olay anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kızın çay ocağından çıkarken şahsın saldırması, vatandaşların olaya müdahale etmesi ve bazı vatandaşların şahsı darp emesi yer alıyor.