Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da vahşet: Üç aylık eşini 20 yerinden bıçakladı!
Giriş Tarihi: 29.12.2024 15:06 Son Güncelleme: 29.12.2024 15:50

Sakarya'da vahşet: Üç aylık eşini 20 yerinden bıçakladı!

Sakarya'da S.K. 3 ay önce evlendiği eşi E.K.'yı 20 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Talihsiz kadın tedavi altına alınırken olay yerinden kaçan koca, kısa sürede yakalandı.

İHA
Sakarya’da vahşet: Üç aylık eşini 20 yerinden bıçakladı!

Sakarya Hendek'in Yeni Mahalle'de gece saatlerinde meydana gelen olayda, 3 aylık evli olan ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen S.K. (33) ve E.K. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken S.K., eşi E.K.'yi 20'den fazla bıçak darbesiyle ağır yaralayarak kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da dehşet: 3 ay önce evlendiği eşini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı | Video

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis ekipleri kaçan şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemeleri sonrasında şüpheli koca, adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sakarya'da vahşet: Üç aylık eşini 20 yerinden bıçakladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA