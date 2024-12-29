Sakarya'da dehşet: 3 ay önce evlendiği eşini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı | Video
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir şahıs, 3 ay önce evlendiği eşini 20'den fazla bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Olay yerinden kaçan ve kısa sürede yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
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