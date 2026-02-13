Sancaktepe-Çekmeköy’de silahlı suç örgütüne operasyon: 24 gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini M.Y.'nin yaptığı ve Sancaktepe ve Çekmeköy ilçelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, şüphelilerin; "Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "Kurulan örgüte üye olmak", "Nitelikli yağma", "Suça azmettirme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "Mala zarar verme", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Tehdit" ve "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarını işledikleri belirlendi.

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilere yönelik sabah saatlerinde düğmeye basıldı. Yapılan operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alınırken, 10 şüphelinin ise başka suçlardan tutuklu olarak cezaevinde bulunduğu öğrenildi. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, firari durumda bulunan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.