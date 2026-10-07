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Giriş Tarihi: 7.10.2026 12:27 Son Güncelleme: 7.10.2026 12:50

Sancaktepe’de park yeri vahşeti! 12 yıllık komşusu tarafından canice katledildi: Korkunç cinayet kameraya yansıdı!

İstanbul Sancaktepe’de sokak ortasında park yeri tartışması nedeniyle yaşanan kavga kanlı bitti. 34 yaşındaki Yusuf Taylan 12 yıllık komşusu tarafından canice bıçaklanarak katledildi. Korkunç cinayet anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Sancaktepe’de park yeri vahşeti! 12 yıllık komşusu tarafından canice katledildi: Korkunç cinayet kameraya yansıdı!
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Sancaktepe, Kemal Türkler Mahallesi'nde 4 Ekim Pazar günü, Kamuran Y. ile 12 yıldır komşu olduğu Yusuf Taylan (34), Hasan T. (65) ve A.T. arasında park yeri nedeniyle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan Yusuf Taylan ve Hasan T., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kavganın ardından evine çıkarak pencereden pompalı tüfekle ateş açan şüpheli Kamuran Y. (51) ise polis tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı Yusuf Taylan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Sancaktepe'de park yeri kavgası cinayetle sonuçlandı! Kavga anı kameraya böyle yansıdı | Video

ÖNCE KOMŞUSUNU BIÇAKLADI ARDINDAN POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Kamuran Y.'nin evinin önüne otomobilini park ettiği sırada 3 kişiyle tartışma yaşadığı ve bir süre sonra oğlu F.Y.'nin de aşağı inerek kavgaya karıştığı tespit edildi. Park nedeniyle çıkan kavganın büyümesi üzerine şüpheli Kamuran Y.'nin evinden aldığı bıçakla Yusuf Taylan'ı ağır yaraladığı belirlendi. Şüphelinin olayın ardından tekrar evine çıkarak pencereden pompalı tüfekle ateş açıp 2 kişiyi daha yaraladığı öğrenildi.

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2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan şüphelinin evinde yapılan aramada pompalı tüfek ile birlikte 5 adet kartuş ve 36 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler Kamuran Y. ve F.Y. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #SANCAKTEPE

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Sancaktepe’de park yeri vahşeti! 12 yıllık komşusu tarafından canice katledildi: Korkunç cinayet kameraya yansıdı!
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