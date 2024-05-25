Şanlıurfa kültür yolu festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde Kültür Yolu Festivali düzenleyecek.

Festivalin ikinci durağı ise Şanlıurfa oldu. 25 Mayıs 2 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde tiyatrodan, konserlere, söyleyişlerden, sergilere, opera ve bale gösterilere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara kadar 300'ü aşkın etkinlik gerçekleştirilecek.

9 gün sürecek festivalin açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gerçekleştirdi. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleşen açılışa TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Abdulkadir Emin Önen, Cevahir Asuman Yazmacı, Hikmet Başak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Ak Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İl Kültür Ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Kamu Kurum Müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kültür yolu festivali sergi açılışıyla başladı.

"FESTİVAL TURİZME BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAKTIR"

Kültür festivalin açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,"16 şehrimizi kapsayacak şekilde planladığımız ve Adana ile başlattığımız 2024 yılı Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ikinci durağı olan Şanlıurfa'dayız. Dokuz gün sürecek olan etkinliklerimizi bugün itibarıyla başlatmış bulunuyoruz. Artık Urfa, dünyanın en büyük ve en kapsamlı festivalinin; bu büyük markanın bir parçasıdır. Hayırlı olmasını diliyorum. Festivalimizin hem sosyal ve kültürel anlamda hem de şüphesiz turizm noktasında şehrimize ciddi fayda sunacağına inanıyorum.

Burası Peygamberler Diyarı. Her bir zerresinde çok derin, çok zengin bir maneviyat var. Sadece bu yönü bile Urfa'yı ayrıcalıklı bir yer yapıyor. Ama sahip oldukları burada bitmiyor tabii. Göbeklitepe ile ortaya çıkan ve insanlık tarihine dair kabulleri değiştiren muazzam bir arkeolojik zenginliği de var Şanlıurfa'nın. Biz bu zenginliği; uluslararası ölçekte yürütülen, dünyanın en saygın ve kapsamlı arkeoloji projelerinden biri olan "Taş Tepeler" ile gün yüzüne çıkarmayı sürdürüyoruz. Rahatlıkla söyleyebilirim ki Şanlıurfa şu anda dünya Neolitik Çağ araştırmalarının da merkezidir.

"SESİN, SAZIN VE SÖZÜN MECLİSİ SIRA GECELERİ'YLE ŞANLIURFA"

Sesin, sazın ve sözün meclisi Sıra Geceleri'yle kulaklarımızın ve gönlümüzün pasını alan özgün bir müzik kültürü; İsotundan mırrasına, kebabından bostanasına eşsiz bir mutfak; Cülhacılıktan bakır, gümüş ve taş işçiliğine köklü zanaatlar;

Dünyanın en eski heykeli olan Balıkgöl Heykeli'nden Amazon kraliçelerinin mozaiklerine; kale, kilise ve camilerinden konak ve bedestenlerine uzanan kadim bir tarih, kültür ve sanat…

Şanlıurfa'nın sahip olduklarını anlatmaya başlarsak sonunu getiremeyiz. İşte Türkiye Kültür Yolu Festivali ile sözün yanına eylemi, etkinliği ve etkileşimi de katarak bu toprakların mirasının bütün yönleriyle tanıtılmasını, yaşatılmasını, anlatılmasını ve anlaşılmasını sağlayacağız. Bunun yanında uluslararası sanat ve kültür etkinliklerini de Urfalılarla buluşturacağız.

"300'DEN FAZLA ETKİNLİK DÜZENLENECEK"

Bine yakın sanatçımızın katılacağı festivalde 300'den fazla etkinlik düzenlenecek. Bu etkinlikler, Şanlıurfa'nın farklı yönleriyle öne çıkmasını sağlamak üzere belirlenmiş 40 farklı noktada gerçekleştirilecek.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzemiz bu mekânlardan biri ve Fotomaraton etkinliği de festivalimizin başlangıç etkinliğidir. Fotoğraf sanatına gönül veren ve festivalimize katılım sağlayarak Şanlıurfa'nın tarihini, kültür ve sanatını karelerinde ölümsüzleştirecek olan bütün sanatçılarımıza şimdiden teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.



"BİR ÇOK ÜNLÜ SANATÇI SAHNE ALACAK"

Müze meydanı festivalimizin ana sahnesine de ev sahipliği yapıyor. Semicenk, Merve Özbey, Berdan Mardini, Tuğba Yurt, Uğur Işılak, Yavuz Bingöl, Ferhat Göçer, Gökhan Tepe ve Sinan Akçıl gibi Türk müziğinin farklı dallarında halkımızın gönlüne taht kurmuş isimler burada konser verecekler.

Tabii farklı mekânlarda kurduğumuz sahnelerle beraber halk müziğinden Akdeniz ezgilerine, senfonik müzikten tasavvuf musikisine, Çocuk ve Gençlik Korosu dinletilerinden Urfa Sıra Gecesi'ne kadar her nağmenin kendine yer bulduğu bir müzik şöleni yaşanacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kültür ve sanatın ulusal ve uluslararası renklerini bir araya getirdiği gibi geleneksel ile moderni de harmanlayan; bir bütün olarak hepsini bir arada sunabilen muazzam bir vitrin. Müzik bu çeşitliliğin bir ayağı ise sergilerimiz bu yönümüzü çok estetik bir şekilde ortaya koyan diğer sac ayağımızdır. Urfa'da da bunu tecrübe edeceksiniz. Heykellerden fotoğraflara, hat sanatından dijital yerleştirmelere sanatın geçit töreni diyebileceğimiz birçok farklı sergide sanatseverleri ağırlayacağız.



"YEŞİLÇAMIN DUAYENLERİ BURADA OLACAK"

Yeşilçam'ın duayen isimleri Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray ve Serdar Gökhan; yazar, yönetmen ve yapımcı kimliğiyle Türk sinemasına yeni bir soluk kazandıran ve ödüllerle başarısını taçlandıran Derviş Zaim burada olacak.

Ünlü Fotoğraf Sanatçısı Manolis Metzakis'i; Suzan Kardeş, Şoray Uzun, Mehmet Akif Ersoy ve Ömer Başdoğan gibi sahnelerden, ekranlardan ve sosyal medya kanallarından halkımızın sevgi ve beğenisini kazanan isimleri de Urfalılarla buluşturacağız.

Söyleşiler noktasında bir de özel parantez açmak istiyorum. Nihat Hatipoğlu, Fırat Türkmen ve Ahmet Fescioğlu, Peygamberler Diyarı'nda sohbet meclisi kuracaklar. Bütün halkımız "Dosta Doğru" meclisine, bu gönül sofrasına davetlidir.

"TAŞ TEPELER YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞECEK"

Son olarak bugün, "Neolitik İnsanın İzinde 12000 Yıllık Hikâye, Sefertepe'den Karahantepe'ye Taş Tepeler Yürüyüşü" etkinliğinin düzenleneceğini hatırlatmak istiyorum. Sefertepe'den Karahantepe'ye kadar 30 kilometrelik bir parkur hazırlandı. Neolitik döneme ait 12 kazı alanını kapsayan bu rota Neolitik insanların izlerini takip etmek isteyen yerli ve yabancı misafirlerimiz için eşsiz bir deneyim sunacak. Şanlıurfa'ya da benzersiz bir turizm rotası kazandırmış oluyoruz.

Geleneksel sanatlar, tiyatro ve opera temsilleri, çocuk etkinlikleri, lezzet durakları, SOLOTÜRK'ün muhteşem gösterisi de var.

"FİLİSTİNDE YAŞANANLAR RESİM SERGİSİ İLE ANLATILACAK"

Şanlıurfa Kültür Yolu Festivalimizde Filistin'de yaşananların daha iyi anlaşılabilmesi için özel bir çaba gösterdik. Bu kapsamda Filistinli büyük usta, karikatürist Naci El Ali'nin 'Hanzala'sını ağırlayacağız. Şair Nabi Kültür Merkezi'nde, "Filistin Mücadelesi-İnsanlığın Evrensel Yıkımı" sergisi olacak ve 2021 yılında aramızdan ayrılan değerli sanatçımız Şafak Tavkul'un "WHY? (NEDEN?)" isimli animasyon yapımı da ilk kez yine festivalimizde gösterilecek"dedi.