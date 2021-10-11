Şanlıurfa Valisi kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde öğrenci servisinin kaza yapması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişide yaralandı.Kaza sonrası yaralılar Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'de Bozova Devlet Hastanesine giderek yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı, yaralı öğrencilerinin ailelerine destek verdi.Vali Abdullah Erin, "Bozova ilçemizde meydana gelen elim trafik kazası sonucu hayatını kaybeden öğrencimizin ailesini ve yaralanan öğrencilerimizi ziyaret ettik. Rabbim, peygamber efendimize komşu eylesin" ifadelerini kullandı.