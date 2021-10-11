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Giriş Tarihi: 11.10.2021 23:06

Şanlıurfa Valisi kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa Valisi kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde öğrenci servisinin kaza yapmasının ardından Şanlıurfa Valisi bilgi almak için Bozova Devlet Hastanesine gitti.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde öğrenci servisinin kaza yapması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişide yaralandı.Kaza sonrası yaralılar Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'de Bozova Devlet Hastanesine giderek yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı, yaralı öğrencilerinin ailelerine destek verdi.Vali Abdullah Erin, "Bozova ilçemizde meydana gelen elim trafik kazası sonucu hayatını kaybeden öğrencimizin ailesini ve yaralanan öğrencilerimizi ziyaret ettik. Rabbim, peygamber efendimize komşu eylesin" ifadelerini kullandı.

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Şanlıurfa Valisi kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti
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