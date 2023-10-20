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Giriş Tarihi: 20.10.2023 15:58 Son Güncelleme: 20.10.2023 16:24

Şanlıurfa yolunda feci kaza: 5 ölü, 10 yaralı

Gaziantep- Şanlıurfa karayolunda yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa yolunda feci kaza: 5 ölü, 10 yaralı

Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda seyir halinde ilerleyen yolcu minibüsü ile kamyona çarpıştı.

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Çarpışma anını gören diğer araç sürücüleri durumu, sağlık, itfaiye, emniyet ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı 10 vatandaş ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Birecik ve Nizip Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Şanlıurfa yolunda feci kaza: 5 ölü, 10 yaralı
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