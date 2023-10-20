Şanlıurfa yolunda feci kaza: 5 ölü, 10 yaralı

Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda seyir halinde ilerleyen yolcu minibüsü ile kamyona çarpıştı.

SON DAKİKA: Gaziantep - Şanlıurfa otobanında kaza: Ölü ve yaralılar var | Video

Çarpışma anını gören diğer araç sürücüleri durumu, sağlık, itfaiye, emniyet ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı 10 vatandaş ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Birecik ve Nizip Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.