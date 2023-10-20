SON DAKİKA: Gaziantep - Şanlıurfa otobanında kaza: Ölü ve yaralılar var | Video

Son dakika haberi: Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda yolcu minibüsü ile karayollarına ait kamyon çarpıştı. Kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.