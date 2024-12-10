Şanlıurfa’da binada yangın çıktı

Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan 6 katlı bir binanın 1'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle ev içerisinde bulunan bazı eşyalar patlamaya başladı. Yangın ve patlama seslerini duyan mahalleli korku ve panikle dışarı çıkarak durumu sağlık, emniyet ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı. Şans eseri yaşanan olayda ölen veya yaralanan olmazken binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.