Şanlıurfa'da binada yangın çıktı
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde 6 katlı bir binanın 1’inci katında yangın meydana geldi. Yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi.
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