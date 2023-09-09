Şanlıurfa’da kan donduran anlar: Felçli hastayı balkonda dakikalarca…

Valilik, açıklamasında "08 Eylül 2023 tarihinde sosyal medyada yer alan Karaköprü ilçemizde bir vatandaşımıza kötü muamelede bulunulması konusuyla ilgili olarak Emniyet ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli kişi belirlenerek yakalanmış ve gözaltına alınıp hakkında adli işlem başlatılmıştır. Mağdur olan vatandaşımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından sürece müdahil olunarak kurum bakımına alınmıştır. Konu Valiliğimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.