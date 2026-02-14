Şanlıurfa’da Suriye sınırında kritik operasyon

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında Akçakale ilçesinde operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları çerçevesinde yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şahıs jandarma ekiplerince takibe alındı.

11 Şubat tarihinde, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonel faaliyetler sonucunda, şüpheliye ait olduğu belirlenen 565 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldığı bildirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere ise jandarma ekiplerince el konuldu.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların hız kesmeden ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Vatandaşlar uyuşturucuya karşı yürütülen bu çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Şanlıurfa İl Jandarma komutanlığına bağlı ekiplere teşekkür etti.