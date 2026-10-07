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Giriş Tarihi: 7.10.2026 20:03 Son Güncelleme: 7.10.2026 20:08

Şans Topu sonuçları açıklandı! 7 Ekim Çarşamba Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları sorgulama

Şans Topu sonuçları, 7 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişin ardından gündeme geldi. Çekilişte belirlenen şanslı numaraları ve büyük ikramiyenin isabet ettiği kombinasyonu öğrenmek isteyenler sonuç ekranına yöneldi. İşte 7 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranına ilişkin detaylar...

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Şans Topu sonuçları açıklandı! 7 Ekim Çarşamba Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları sorgulama
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7 Ekim Çarşamba akşamı gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin tamamlanmasıyla birlikte gözler açıklanan numaralara çevrildi. Çekiliş sonrasında kupon sahipleri, kazanan sayıları ve hangi kategorilere ne kadar ikramiye dağıtıldığını kontrol etmeye başladı. İşte 7 Ekim Şans Topu sonuçları ve ikramiye bilgileri...

7 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

7 Ekim Çarşamba günü yapılan çekilişte çıkan kazandıran şanslı numaralar şöyle:

1-9-14-18-23

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ GÜNLERİ VE OYNAMA KURALLARI

Milli Piyango bünyesinde düzenlenen Şans Topu, haftada iki gün olmak üzere Çarşamba ve Pazar akşamları gerçekleştirilir. Oyuncular, birinci kümeden (1-34 arası) 5 adet, ikinci kümeden (1-14 arası) 1 adet numara seçerek kuponlarını oluştururlar.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Şans Topu sonuçları açıklandı! 7 Ekim Çarşamba Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları sorgulama
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