Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 7 Ekim Çarşamba Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları sorgulama

7 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi sona erdi ve kazanan numaralar belli oldu. Kupon sahipleri, açıklanan sayıları kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını sonuç sorgulama ekranından öğrenebilecek. Çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımına ilişkin detaylar da çekilişin ardından netleşti
7 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ardından kazanan numaralar belli oldu.
Kazandıran numaralar:
38-40-44-48-63-77 Joker:9 SüperStar:74
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda İkramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.