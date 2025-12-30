Saplantılı aşık liseli kıza ateş etti yoldan geçen adamı vurdu

İstanbul Sultangazi'de İ.K. (19), bir süredir telefonla arayarak rahatsız ettiği lise öğrencisine ateş eden saplantılı şahıs, yoldan geçen bir kişiyi yaraladı.Olay, saat 16.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre İ.K. (18) isimli şüpheli, lise öğrencisi C.C.Y.'yi (16) yolda takip etmeye başladı. Takip edildiğini anlayan kız çocuğu polis ekiplerine haber verdi. Polisleri gören İ.K. belinden silahını çıkarıp C.C.Y'ye doğru ateş etti. Silahtan çıkan mermiler yolda yürüyen ve olayla alakası olmayan Metin K.' ya isabet etti. Şüpheli İ.K. olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alınırken, yaralı Metin K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan olayda park halinde bulunan otomobilin camına da mermiler isabet etti.