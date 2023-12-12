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Giriş Tarihi: 13.12.2023

Sare bebek mucizesi

Aydın’da yaşayan Ozan ve Feyza Germiyanlıoğlu çiftinin bebekleri Sare, doğuştan kalpten çıkan aort damarının şah damarından itibaren gelişmemesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Doktorların ‘yaşamaz’ dediği Sare bebek ambulansa Konya Şehir Hastanesine getirildi. Burada Op. Dr. Murat Şimşek ve ekibi tarafından ameliyata alınan küçük bebek, yeniden hayata tutundu. Baba Ozan Germiyanlıoğlu, “Bize verilecek ölüm haberini beklerken şimdi çocuğumuzu kucağımıza almanın mutluluğunu yaşadık. Sare artık bizim mucizemiz” dedi.

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Sare bebek mucizesi

Aydın Kuşadası'nda yaşayan Ozan (33) ve Feyza Germiyanlıoğlu (32) çifti 6 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Çift, 11 Kasım'da ilk bebekleri Sare'yi kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Özel bir hastanede dünyaya gelen Sare bebek, kontrollerinin ardından bir gün sonra taburcu edildi. Evlerine giden aile sarılık olması üzerine 3 gün sonra bebeklerini kontrole götürdü.



Bir haftalıkken tekrar kontrole giden aile, durumundan şüphelenerek bebeklerini başka bir hastaneye götürerek detaylı muayene ettirdi. Çocuğun kalbinde sorun olduğunu ve açık kalp ameliyatı olması gerektiğini öğrenen aile büyük bir şok yaşadı. Tıp Fakültesine götürülen Sare bebek ilk şokunu burada yaşadı ve entübe edildi. Aileye 'Çocuğun yaşaması zor' denildiğinde dünyalar başlarına yıkıldı. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi görevlileri Konya Şehir Hastanesi ile irtibat kurarak Sare bebeği Konya'ya sevk etti.



Çocuk Kalp Merkezi getirilen Sare bebeğin kalpten çıkan aort damarının şah damarından itibaren gelişmediği tespit edildi. Op. Dr. Murat Şimşek ve ekibi tarafından perikard ve patch plasti ameliyatı yapılan Sare bebek, başarılı geçen operasyon sonucu sağlığına kavuştu. Servise alınan Sare bebek, burada bir süre takip edildikten sonra taburcu edildi.

'SARE BİZİM MUCİZEMİZ'

Baba Ozan Germiyanlıoğlu, bu zor süreci SABAH'a anlattı. Germiyanlıoğlu, "Elimizden hiçbir şey gelmiyordu. Ne yapacağımızı bilemez haldeydik. Sağ olsunlar Murat Hoca ve ekibi bebeğimizi kabul etti. Bebeğimiz ambulansla bir peşinden taksiyle buraya geldik. Bir umudun peşine takılmıştık. Bir mucize oldu ve kızımız burada yeniden hayata tutundu. O bizim mucizemiz oldu. Bize kızınız yaşamaz denilmişti.



Orada bize verilecek acı haberi bekledik ama biz şimdi bebeğimizi kucağımıza almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Merkezin Sorumlusu Op. Dr. Murat Şimşek ise, "Sare bebeğin kontrollerinde kalpten çıkan aort damarının şah damarından itibaren gelişmediğini tespit ettik. Hemen ameliyata aldık ve ameliyatımız başarılı geçti. Bebeğimiz kontrollerinin ardından taburcu oldu" diye konuştu.

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Sare bebek mucizesi
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