NE KADAR ÇOK EZİLİRSE O KADAR SERT

Mantık basit: Sarımsağın hücreleri ne kadar çok zedelenirse tepkime o kadar yoğun oluyor ve lezzet o kadar keskinleşiyor. Bu nedenle sarımsak ezildiğinde ya da rendelendiğinde en sert aromasını veriyor. Bıçakla ince kıyıldığında da güçlü bir lezzet çıkıyor, ancak ezmeye göre biraz daha kontrollü kalıyor. Büyük dilimler halinde doğrandığında ise daha az hücre zarar gördüğü için aroma daha yumuşak oluyor.