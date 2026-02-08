Sarıyer-Kilyos arası 5 dakikaya iniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu dün Sarıyer-Kilyos Tünel Projesi TBM Kazı Çalışmaları Tamamlama Töreni'ne katıldı. TBM teknolojisini Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda ilk kez bu projede kullandıklarını belirten Uraloğlu, çalışmalara 2022'de başladıklarını ifade etti."Yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş 4 şeritli, çift tüplü olarak inşa edilen projemizin toplam uzunluğu bağlantı yollarıyla birlikte 8.2 kilometre" diyen Uraloğlu, şunları kaydetti:Projemiz, Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli'nin çıkışından başlayarak Kuzey Marmara Otoyolu bünyesinde inşa edilmiş olan Uskumruköy Modern Dönel Kavşağı'nda son buluyor. Bu kapsamda 2 köprülü kavşak, bir viyadük, 2 aç-kapa yapısı ve bir menfez de inşa ettik.İstanbul'un kuzeyinde ulaşım projemizin tamamlanmasıyla kökten değişecek. Maslak, Levent, Beşiktaş ve Büyükdere Caddesi gibi İstanbul'un en kalabalık, en canlı iş ve finans merkezleri, SarıyerÇayırbaşı Tüneli ve hemen akabindeki Sarıyer-Kilyos Tüneli vasıtasıyla doğrudan Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanabilecek, İstanbul Havalimanı ile İstanbul'un iş merkezleri arasındaki bağlantı hızlanacak.Sarıyer'in 350 bin nüfuslu bölgesi, imar yolları yerine tünelle 5 dakikada yüksek standartlı otoyola erişebilecektir. Böylelikle İstanbul'un kuzeyindeki yaz turizmi faaliyetleri daha da canlanacaktır. En önemlisi ise olası büyük afet durumlarında İstanbul'un acil yardım ve tahliye yolu olarak kabul edilen Kuzey Marmara Otoyolu'na da hızlı erişim imkanı tesis edilmiş olacaktır.Projemizle seyahat süresini 35 dakikadan sadece 5 dakikaya indiriyoruz. Zamandan 3.3 milyar , akaryakıttan 700 milyon olmak üzere yıllık 4 milyar liralık tasarrufu sağlamış olacağız.