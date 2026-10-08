Sarıyer’de dehşetin görüntüleri ortaya çıktı: Milyonluk alacak meselesinde kan aktı! ’Silahsız adama silah çekiyorsun...’

'SİLAHSIZ BİR ADAMA SİLAH ÇEKİYORSUN ÖYLE Mİ'

Olay anına ilişkin cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Mehmet G.'nin, "Kafama sık, beni konuşmaya çağırıyorsun. Silahsız bir adama silah çekiyorsun öyle mi" dediği anlar görülüyor. Emrah T., eşine küfür edildiğini öne sürerek "Bütün yazışmalar var bende" diyor. Mehmet G.'nin, "Tamam, varsa çıkart" sözlerinin ardından 1 el silah sesi duyuluyor. Emrah T.'nin Mehmet G.'ye tornavidayı bırakmasını söylediği, Mehmet G.'nin ise "Oğlum bak silahsızım" ve "Hem beni dolandırıyorsun, paramı alıyorsun, üstüne üstlük silahla mı geliyorsun" dediği anlar da görüntülerde yer alıyor. İkili arasındaki tartışma anları yanlarında bulunan başka bir kişi tarafından kaydediliyor. Diğer yandan görüntüleri sanal medya hesabından paylaşan Mehmet G'nin., Emrah T.'nin aracın parasıyla Beylikdüzü'nde iki gece kulübünün işletmesini satın aldığını iddia ederek yetkililerden işlem yapılmasını istediği öğrenildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör