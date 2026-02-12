Haberler Yaşam Haberleri Şarj aletine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi!
Giriş Tarihi: 12.02.2026 19:02

Şarj aletine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi!

Karabük'te jandarma ekiplerince yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda yapılan aramalarda şarj aleti içerisine gizlenmiş çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde yapılan iki ayrı operasyonda uyuşturucu alışverişi yaptığı belirlenen 7 şahsın ikametinde, bulundukları araçta ve üzerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda farklı ebatlarda 32 parça amfetamin emdirilmiş peçete, şarj aletinin içerisine gizlenmiş 21,28 gram amfetamin hammaddesi, 2 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 2 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 44 adet farklı çaplarda fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 900 TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

