Şarj aletine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi!

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde yapılan iki ayrı operasyonda uyuşturucu alışverişi yaptığı belirlenen 7 şahsın ikametinde, bulundukları araçta ve üzerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda farklı ebatlarda 32 parça amfetamin emdirilmiş peçete, şarj aletinin içerisine gizlenmiş 21,28 gram amfetamin hammaddesi, 2 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 2 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 44 adet farklı çaplarda fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 900 TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

