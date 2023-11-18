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Giriş Tarihi: 18.11.2023 11:13 Son Güncelleme: 18.11.2023 11:15

Satışa hazır halde paketlenmiş… İşte böyle yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri bir uyuşturucu madde satıcısını daha satışa hazır uyuşturucu maddelerle yakaladı.

Emir SOMER Emir SOMER
Satışa hazır halde paketlenmiş… İşte böyle yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Fevzi Çakmak Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Aracın konsol bölümüne "Zula" yapılarak saklanmış halde 19 uyuşturucu hap, satışa hazır halde paketlenmiş 12 fişek Metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen sekiz bin 60 lira nakit para ve yine uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan iki cep telefonu ele geçirildi. V.G. adlı uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen V.G., "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Satışa hazır halde paketlenmiş… İşte böyle yakaladılar
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