Satışa hazır halde paketlenmiş… İşte böyle yakaladılar | Video
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri bir uyuşturucu madde satıcısını daha satışa hazır uyuşturucu maddelerle yakaladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:05
Satışa hazır halde paketlenmiş… İşte böyle yakaladılar | Video 18.11.2023 | 14:35
02:35
Yollar, dakikalar içerisinde dereye döndü | Video 18.11.2023 | 14:28
00:21
Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil böyle çarptı | Video 18.11.2023 | 14:23
00:10
03:01
Sultangazi'de hayat kurtaran Heimlich manevrası kamerada | Video 18.11.2023 | 11:40
00:32
00:44
İki grup arasındaki tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 18.11.2023 | 12:46
01:25
İzmir'i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü | Video 18.11.2023 | 11:37
02:23
Diyarbakır’da tır ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 18.11.2023 | 11:49
00:50
04:43
Mide ağrısı sandı, aort damarında yırtık çıktı | Video 18.11.2023 | 10:54
00:21
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı | Video 18.11.2023 | 11:17
04:08
Darp edilen genci otobüsüne alarak böyle kurtardı | Video 18.11.2023 | 10:58
02:56
Genç adamı sokak ortasında öldürmüşlerdi detaylar ortaya çıktı | Video 18.11.2023 | 10:58
00:49
Şiddetli rüzgar binanın çatısını yerinden söktü | Video 18.11.2023 | 10:51
00:27
Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 85 kişi tutuklandı | Video 18.11.2023 | 10:11
01:18
00:33
Mersin Limanı'nda büyük operasyon: 54 kilogram kokain ele geçirildi | Video 18.11.2023 | 09:42
02:32
Sultanbeyli'de iş yerinin deposunda yangın | Video 18.11.2023 | 09:39
04:17
Tatvan'da köyler beyaza büründü | Video 18.11.2023 | 09:02