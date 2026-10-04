Savcılık katibinden skandal para trafiği! “Çocuğuna dava açılmayacak” vaadiyle dolandırdı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, savcılıkta görev yapan katip Ç.Ç. hakkında yürütülen soruşturmayı derinleştirdi. Soruşturmanın merkezinde, bir ailenin çocuğunun karıştığı adli olay sonrasında yaşanan para trafiği yer aldı. Olayın 6 Mart 2026'da başladığı, katibin ise süreçten haberdar olduktan sonra aileyle iletişime geçtiği belirtildi.
"ÇOCUĞUNUN BİR SUÇU YOK"
İddiaya göre M.U.'nun çocuğu bir adli olaya karıştı. Olayın ardından karşı tarafla şikayetin geri çekilmesi konusunda 250 bin TL karşılığında anlaşmaya varıldı. Bu sırada olaydan haberdar olan savcılık katibi Ç.Ç.'nin M.U. ile görüştüğü öne sürüldü. Ç.Ç.'nin, "Çocuğunun bir suçu yok, parayı verme" dediği, kendisinin yakında müdür olacağını ve borçları bulunduğunu söyleyerek 250 bin TL'yi kendisine borç olarak vermesini istediği iddia edildi.
250 BİN TL BANKADAN GÖNDERİLDİ
Bu görüşmenin ardından para trafiği başladı. M.U.'nun Ç.Ç.'ye 250 bin TL'yi banka üzerinden gönderdiği, ayrıca 20 bin TL nakit avans verdiği ve 500 Euro'yu elden teslim ettiği öne sürüldü. İddiaya göre katip, bu paraların alınmasının ardından da dosyayla ilgili gelişmeleri takip etmeye devam etti.
"AZ DAHA SENİN ÇOCUĞA DAVA AÇACAKTIK"
10 Nisan 2026'da Ç.Ç.'nin M.U.'ya savcılık kararını mesaj olarak gönderdiği belirtildi. Katibin mesajında, "Abi az daha senin çocuğa dava açacaktık, zor ikna ettik" ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Bu mesajın ardından taraflar arasındaki iletişim bir süre daha devam etti.
BİR AY SONRA YENİ PARA TALEBİ
İddiaya göre Ç.Ç., 5 Mayıs 2026'da M.U.'yu yeniden telefonla aradı. Katibin önce tebligatın gelip gelmediğini sorduğu, ardından ise yeni bir para talebinde bulunduğu öne sürüldü. Ç.Ç.'nin, "Yeni dosya açılmaması için 18 bin TL para çıktı" diyerek bu paranın kendi IBAN hesabına gönderilmesini istediği iddia edildi. Bu gelişmenin ardından M.U., Ç.Ç. hakkında şikayette bulundu.
KATİP GÖZALTINA ALINDI
Şikayet üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılıkta görevli katip Ç.Ç. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, para transferleri, taraflar arasındaki mesajlaşmalar ve iddialara konu olan adli süreçle ilgili inceleme yapıldı.
3 EKİM'DE TUTUKLANDI
Ç.Ç., soruşturma kapsamında 3 Ekim 2026 tarihinde adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğince yapılan değerlendirme sonucunda Ç.Ç. hakkında tutuklama kararı verildi. Savcılıkta görevli katip tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BAŞKA DOSYALAR DA MERCEK ALTINDA
Öte yandan soruşturmanın yalnızca bu olayla sınırlı kalmadığı öğrenildi. Ç.Ç.'nin görev yaptığı dönemde başka dosyalarda da menfaat karşılığında herhangi bir usulsüzlük yapıp yapmadığının belirlenmesi için soruşturmanın derinleştirilmesi talimatı verildi. Bu kapsamda katibin görev yaptığı dönemde işlem yaptığı diğer dosyaların inceleneceği, başka kişilerden benzer şekilde para veya menfaat talep edip etmediğinin araştırılacağı öğrenildi. Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte Ç.Ç.'nin başka dosyalarda da benzer bir yönteme başvurup başvurmadığının ortaya çıkarılması hedefleniyor.