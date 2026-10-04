Savcılık katibinden skandal para trafiği! “Çocuğuna dava açılmayacak” vaadiyle dolandırdı

"ÇOCUĞUNUN BİR SUÇU YOK"

İddiaya göre M.U.'nun çocuğu bir adli olaya karıştı. Olayın ardından karşı tarafla şikayetin geri çekilmesi konusunda 250 bin TL karşılığında anlaşmaya varıldı. Bu sırada olaydan haberdar olan savcılık katibi Ç.Ç.'nin M.U. ile görüştüğü öne sürüldü. Ç.Ç.'nin, "Çocuğunun bir suçu yok, parayı verme" dediği, kendisinin yakında müdür olacağını ve borçları bulunduğunu söyleyerek 250 bin TL'yi kendisine borç olarak vermesini istediği iddia edildi.

250 BİN TL BANKADAN GÖNDERİLDİ

Bu görüşmenin ardından para trafiği başladı. M.U.'nun Ç.Ç.'ye 250 bin TL'yi banka üzerinden gönderdiği, ayrıca 20 bin TL nakit avans verdiği ve 500 Euro'yu elden teslim ettiği öne sürüldü. İddiaya göre katip, bu paraların alınmasının ardından da dosyayla ilgili gelişmeleri takip etmeye devam etti.