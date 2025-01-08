Haberler Yaşam Haberleri Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün duyurdu! Bayraktar TB2 bir testi daha başarıyla tamamladı
Giriş Tarihi: 8.1.2025 15:02

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün duyurdu! Bayraktar TB2 bir testi daha başarıyla tamamladı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Askeri Elektronik Sanayi'nin (ASELSAN) yerli ve milli teknolojisi ANTIDOT 2-U/S Elektronik Destek Podu'nun, Baykar'ın TB2 platformunda başarıyla test edildiğini duyurdu. Görgün paylaşımında, "Projede görev alan şirketlerimizi, alt yüklenicilerimizi ve başkanlığımız personelimizi yürekten kutluyorum. Durmadan çalışmaya, Türkiye'yi daha güçlü yarınlara taşımaya devam" dedi.

DHA
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün duyurdu! Bayraktar TB2 bir testi daha başarıyla tamamladı

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, her alanda bağımsızlığını perçinlemeye devam ediyor. ASELSAN'ın yerli ve milli teknolojisi ANTIDOT 2-U/S Elektronik Destek Podu, Baykar'ın TB2 platformunda başarıyla test edildi.

"BU BÜYÜK BAŞARI, MİLLETİMİZİN AZMİ VE MÜHENDİSLERİMİZİN EMEĞİYLE GERÇEKLEŞTİ

Tehdit radarlarını anlık tespit eden, yönlerini ve konumunu hassas şekilde bularak sahada ezber bozan bu sistem, göklerde milli teknolojimizin ulaştığı oyun değiştirici seviyenin de göstergesidir. Bu büyük başarı, milletimizin azmi ve mühendislerimizin emeğiyle gerçekleşti.

"TÜRKİYE'Yİ DAHA GÜÇLÜ YARINLARA TAŞIMAYA DEVAM"

Projede görev alan şirketlerimizi, alt yüklenicilerimizi ve başkanlığımız personelimizi yürekten kutluyorum. Durmadan çalışmaya, Türkiye'yi daha güçlü yarınlara taşımaya devam" dedi.

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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün duyurdu! Bayraktar TB2 bir testi daha başarıyla tamamladı
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