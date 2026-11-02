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Giriş Tarihi: 2.11.2026 19:23

Sayısal Loto Sonuçları 2 Kasım 2026 Açıklandı mı? MPİ Çılgın Sayısal Loto Bilet Sorgulama Ekranı

Milli Piyango Online üzerinden oynanan Çılgın Sayısal Loto 2 Kasım 2026 çekilişi için ekran başında yerler alındı. Milyonlarca şans oyunu tutkununun merakla takip ettiği çekilişte, ikramiye tutarı ve şanslı numaralar takip ediliyor. 2 Kasım Sayısal Loto çekiliş saatini öğrenmek, canlı yayın takibi yapmak ve sonuç sorgulama linkine erişmek için detaylar yayında.

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Sayısal Loto Sonuçları 2 Kasım 2026 Açıklandı mı? MPİ Çılgın Sayısal Loto Bilet Sorgulama Ekranı
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Haftanın ilk çekiliş gününde gözler Şans Merkezi'nde gerçekleştirilecek noter huzurundaki çekilişe çevrildi. Kazandıran altı şanslı rakamın yanı sıra Joker ve SüperStar numaralarının belirlenmesiyle birlikte kupon sahipleri biletlerine ikramiye vurup vurmadığını kontrol edebilecek.

2 KASIM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi 2 Kasım 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Şans oyunu tutkunlarının ilgiyle takip ettiği çekiliş programı, belirlenen takvim doğrultusunda saat 21.30 itibarıyla başlayacak.

Düzenli olarak haftanın üç günü (Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi) çekilen Sayısal Loto'da devreden büyük ikramiye tutarı her çekilişte katlanarak artmaya devam ediyor. Çekiliş saatinin hemen ardından kazandıran şanslı numaraları aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz:

Sayısal Loto Çekilişi Bilet Sorgulama Motoru için tıklayınız.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

Çekiliş yayını eş zamanlı olarak şu kanallardan aktarılacaktır:

Milli Piyango TV resmi YouTube kanalı

millipiyangoonline.com web sitesi canlı yayın sekmesi

Canlı yayın sırasında küreden çekilen sırasıyla 6 ana şanslı numara, 1 Joker numarası ve ekstra ikramiye kazandıran 1 SüperStar numarası ekrana yansıtılacaktır.

2 Kasım On Numara Çekiliş Sonuçları Açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Sayısal Loto Sonuçları 2 Kasım 2026 Açıklandı mı? MPİ Çılgın Sayısal Loto Bilet Sorgulama Ekranı
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