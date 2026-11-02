Sayısal Loto Sonuçları 2 Kasım 2026 Açıklandı mı? MPİ Çılgın Sayısal Loto Bilet Sorgulama Ekranı

Haftanın ilk çekiliş gününde gözler Şans Merkezi'nde gerçekleştirilecek noter huzurundaki çekilişe çevrildi. Kazandıran altı şanslı rakamın yanı sıra Joker ve SüperStar numaralarının belirlenmesiyle birlikte kupon sahipleri biletlerine ikramiye vurup vurmadığını kontrol edebilecek.
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi 2 Kasım 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Şans oyunu tutkunlarının ilgiyle takip ettiği çekiliş programı, belirlenen takvim doğrultusunda saat 21.30 itibarıyla başlayacak.
Düzenli olarak haftanın üç günü (Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi) çekilen Sayısal Loto'da devreden büyük ikramiye tutarı her çekilişte katlanarak artmaya devam ediyor. Çekiliş saatinin hemen ardından kazandıran şanslı numaraları aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz:
Sayısal Loto Çekilişi Bilet Sorgulama Motoru için tıklayınız.
Çekiliş yayını eş zamanlı olarak şu kanallardan aktarılacaktır:
Milli Piyango TV resmi YouTube kanalı
millipiyangoonline.com web sitesi canlı yayın sekmesi
Canlı yayın sırasında küreden çekilen sırasıyla 6 ana şanslı numara, 1 Joker numarası ve ekstra ikramiye kazandıran 1 SüperStar numarası ekrana yansıtılacaktır.