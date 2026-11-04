Sayısal Loto sonuçları 4 Kasım 2026 açıklandı mı? MPİ Online Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

4 KASIM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ AÇIKLANDI MI, SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Şans Dijital tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'nun 4 Kasım 2026 Çarşamba günkü çekiliş saati henüz gelmedi. Haftanın üç günü gerçekleştirilen dev organizasyon, bu akşam saat 21.30 itibarıyla başlayacak.