Sayısal Loto sonuçları 4 Kasım 2026 açıklandı mı? MPİ Online Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Şans oyunu severlerin merakla beklediği 4 Kasım Çarşamba günü Sayısal Loto çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilecek. 200 milyon TL'ye ulaşan dev ikramiye tutarı ile dikkat çeken organizasyonda, kazandıran rakamlar çekilişin hemen ardından sisteme yükleniyor.
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Şans Dijital tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'nun 4 Kasım 2026 Çarşamba günkü çekiliş saati henüz gelmedi. Haftanın üç günü gerçekleştirilen dev organizasyon, bu akşam saat 21.30 itibarıyla başlayacak.
Noter huzurunda gerçekleşecek küre çekilişinin tamamlanması ve resmi onayların alınmasının ardından saat 21.45 civarında kazanan şanslı numaraların sisteme işlenmesi bekleniyor.
Sayısal Loto Çekilişi Bilet Sorgulama Motoru için tıklayınız.
Şans oyunu tutkunları çekiliş anını anlık bir şekilde canlı yayında takip edebiliyor. 4 Kasım 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden ve millipiyangoonline.com web sitesinden canlı olarak yayınlanacak.
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesinin seçilmesiyle oynanan bir şans oyunudur. Her çekilişte 6 numara + 1 Joker numara ve isteğe bağlı oynanan 1 SüperStar numarası çekilir.
Kazanan Kategoriler: 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 ve 2 bilenler ikramiye almaya hak kazanır.
SüperStar Katkısı: Kolonuna SüperStar seçeneğini ekleyen oyuncular, bildikleri dereceye göre ikramiyelerini katlama veya SüperStar'a özel sabit ikramiyeleri kazanma şansı yakalar.