Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte 12 Ekim 2026 kazandıran numaralar

Çılgın Sayısal Loto'da 12 Ekim Pazartesi gününün çekiliş sonuçları belli oldu. 759 milyon 568 bin 715 TL'lik büyük ikramiyenin öne çıktığı çekilişte, kazandıran numaralar şans oyunu takipçilerinin gündemine geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı üzerinden kazanan numaralara ve ikramiye bilgilerine ulaşabiliyor.
12 Ekim 2026 Pazartesi Sayısal Loto sonuçları 21.30 saatinde yapılacak çekiliş ile belli oldu. İşte bugüne ait Sayısal Loto çekişi sonuçları;
Şans oyunu severler, 12 Ekim 2026 günü yapılacak olan bu büyük çekilişi Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı ve kesintisiz olarak takip edebilirler.
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Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.