Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte kazanan numaralar, Joker ve SüperStar sonuçları ile ikramiye dağılımına ilişkin ayrıntılar da belli oldu. Büyük ikramiyenin talihlisi olup olmadığı ve kuponlarına ikramiye isabet edenlerin sayısı, 23 Kasım tarihli çekilişin sonuçlarında netlik kazandı.