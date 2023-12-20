Sebze ve meyve karaciğeri koruyor

Kandakizararlı maddeleri filtreleyen ve toksinleri parçalayan karaciğer, bağışıklık sistemini destekleyen en önemli organlardan biri. Uzmanlar, karaciğer fonksiyonlarının sağlıklı olması için beslenmeye dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. ABD merkezli Health sitesi, bilimsel çalışmalara dayanarak karaciğer sağlığı için etkili besinleri sıraladı. Onların başında yeşil yapraklı sebze ve meyveler geliyor. Bu besinler karaciğere içten dışa bakım yapıyor. Antiinflamatuar ve antioksidan açısından zengin olan zencefil de karaciğer sağlığını iyileştiriyor. Chia tohumları ve keten tohumu, karaciğer hasarına karşı koruyor. Zeytinyağı ve deniz ürünleri ise karaciğer yağlanması başta olmak üzere birçok hastalığa karşı savaşıyor. DIŞ HABERLER