Sebze yüklü kamyonet devrildi: 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 08.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. Halden aldığı ürünlerle pazar yerine giden sebze yüklü kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kaza sırasında savrulan kamyonet bir süre sürüklendi ardından orta refüje çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alsı. Kazada yaralanan kamyonet şoförü ve yanında bulunan yolcu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyonetteki ürünler, başka bir kamyonete aktarılarak araç yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu ise bir süre sonra normale döndü.