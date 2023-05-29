Seçmen engel tanımadı Türkiye sandığa koştu

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı aday listesinde yer almışlardı. Seçime günler kala Muharrem İnce'nin, kendisine kurulan kaset komplosu sonucu adaylıktan çekilmesiyle 14 Mayıs'ta üç cumhurbaşkanı adayı yarıştı.Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88 ve Sinan Oğan'ın yüzde 5.17 almasıyla hiçbir adayın yüzde 50+1 çoğunluğu sağlayamaması sonucu seçimler ikinci tura kaldı. İkinci turda ise en çok oyu alan Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olarak yarıştı. Oy pusulasında sadece iki adayın ismi ve fotoğrafları yer aldı. İstanbul'da 30 bin 803 sandıkta oy verme işlemi öncesi yemin ederek göreve başlayan sandık kurulu başkanı ve üyeler, zarf ve pusula sayımı yaptı. Sandık kurulu üyeleri yerlerini aldıktan sonra seçmenler oylarını kullanmaya başladı. Seçmenler, cumhurbaşkanlığı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu için tercih yaptı. 28 Mayıs seçimleri için 81 ilde, 191 bin 884 sandık kuruldu. 18 yaşını dolduran 47 bin 523 yeni seçmenin katılımıyla seçmen sayısı toplam 60 milyon 769 bin 268 kişiye ulaştı. Tüm yurtta oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.Bakan Soylu, seçim olaylarının geçen seçimlere göre daha az olduğunun altını çizerek şunları kaydetti: "Geçen seçimlerde 351'di, son seçimde (14 Mayıs) 321 oldu. Bu zaman dilimi içerisinde şu son 15 gün, 14 gün içerisinde toplam 50 seçim olayı oldu. Bu vesileyle milletimize hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah ülkemiz bugüne kadar olduğu gibi bugün de demokratik bir olgunlukla, demokrasinin bütün kurallarıyla beraber bu seçimi tamamlayacak ve Türkiye yepyeni bir sürece, güzel bir başlangıca adım atacaktır. Ülkemiz için, milletimiz için, gelecek nesiller için hayırlı ve uğurlu olur inşallah."ARNAVUTKÖY'DE akşam düğünü olan bir çift, gelinlik ve damatlıklarıyla oy kullanmaya geldi. Gelin ve damadı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını saklayamazken çifte okul koridorunda takı töreni düzenlendi. Gelinlik ve damatlık ile oy kullanan çifte ilk takı sandık görevlileri tarafından takıldı.İSTANBUL Sultanbeyli'de Hatice Türkeri isimli bir vatandaş, oyunu kullanmak için Azerbaycan'dan İstanbul'a geldi. Yolculuk için 15 bin TL ödediğini belirten Türkeli, oy kullanmanın vatandaşlık görevi olduğunu belirtti.ANKARA'DA Mehmet Emin Özbey (42), Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2'nci turu için oy kullandığı okulda hazırladığı özel oy pusulası ve sandık eşliğinde Gizem Esin'e (35) evlilik teklif etti.