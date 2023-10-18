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Giriş Tarihi: 19.10.2023

Şehirlerarası 2 milyonluk hırsızlık

Osmaniye’den Adana’ya giderek 17 evden yaklaşık 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası, elektronik eşya ve para çaldığı ileri sürülen 3 kadın şüpheli yakalandı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Şehirlerarası 2 milyonluk hırsızlık
Adana'da, 17 ayrı apartmandaki evlerden yaklaşık 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası, elektronik eşya ve para çalındığı ihbarı üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 3 kadının çelik kapıları zorlayarak evlere girdiğini tespit etti.



Hırsızlık yaparken yüzlerini başörtüsü ile gizleyen şüphelilerin 1 Ekim'de, Seyhan ilçesindeki bir apartmanın 13'üncü katındaki M.B.'nin evinden 50 bin liralık ziynet eşyası, 11 Ekim'de de Ö.B.'nin Pınar Mahallesi'ndeki evinden 50 bin lira değerindeki 2 cep telefonu, 2 saat ve 2 güneş gözlüğü çaldığını saptandı.



POLİS SOKAKTA YAKALADI
Elvan Ç. (20), Nazar G. (20) ve B.Ç. (13) adlı şüpheli Sarıçam ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde sokakta yürürken yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında hırsızlık yapmadıklarını, güvenlik kamerası görüntülerindeki kişilerin de kendileri olmadığını öne sürdü.



Osmaniye'den hırsızlık için Adana'ya geldikleri belirlenen şüphelilerin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu ve 17 evden yaklaşık 2 milyon lira değerinde eşya çaldıkları belirlendi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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Şehirlerarası 2 milyonluk hırsızlık
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