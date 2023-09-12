Şehit Aybüke Öğretmen’in filmi 24 Kasım’da vizyonda

Batman'ın Kozluk ilçesinde 6 yıl önce dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın (23) hayatını anlatan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben" filmi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde gösterime girecek. Vizyon için sayılı günler kalan filmin kötü karakteri Erdal'ı canlandıran oyuncu Onur Yenidünya filmle ilgili düşüncelerini SABAH'a anlattı.Geleceğe dair umutlarıyla atandığı okuluna gitmek için 23 yaşında şehit düşen Aybüke Öğretmen'in hayatını konu alan bir filmde rol almak gurur verici. Senaryoyu duyunca "Mutlaka bu projede yer almalıyım" dedim. Çünkü projenin güzelliği ve temas ettiği önemli noktalar ve aynı zamanda şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk gibi isimlerin de senaryo içinde anılması beni çok duygulandırdı.Aybüke Öğretmen'den bir yıl önce şehit edilen kaymakamımızın görev yerine gidip ondan sonra orada görev yapan ve şu sıralar Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Başkanlığı yapan Hakan Kafkas ile tanışıp bölge insanına sanatsal bazı faaliyetlerde bulunduk. O yıllarda Hakan Bey'e baktığımda anladım ki bizde kahraman bitmez. İşte o zaman "Bir ölür bin diriliriz" sözü benim için vücut bulmuş oldu. Aybüke Öğretmen'den birkaç yıl sonra çok sevdiğim kıymetli ağabeyim Özel Harekât Şube Müdürü Tufan Kansuva da şehit edilmişti.Aybüke Yalçın, Muhammet Fatih Safitürk, Tufan Kansuva ve tüm şehitlerimiz için onlara bir nebze olsun manevi sorumluluklarımızı yerine getirebilmek için bu işin altına imza atan senaryodan yapıma, prodüksiyondan oyunculara kadar tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ederim. Aybüke öğretmenin dünyaya gelmesine vesile olan ailesine ve onu okutup öğretmen yapan devletime saygılarımı sunuyorum. Lütfen filmi izledikten sonra vatandaşlarımız şahsıma kızmasınlar.