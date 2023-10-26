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Giriş Tarihi: 27.10.2023

Şehitlerimize hüzünlü anma

30 yıl önce Diyarbakır’da görev yaparken terör örgütü tarafından şehit edilen Neşe öğretmen ve babası kabirleri başında gözyaşlarıyla anıldı

Şehitlerimize hüzünlü anma
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 1993 yılında henüz 25 günlük öğretmen olan Neşe Alten (21), yanında bulunan babası Hasan Alten ile şehit düşmüştü. Neşe öğretmen ve babası, şehit edilişinin 30. yıl dönümünde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki mezarı başında anıldı. Anma törenine Şarköy Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Şarköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Elma, İlçe Emniyet Müdürü Bilal Erdem, Şehit Öğretmen Neşe Alten'in yakınlarının yanı sıra Şehit Öğretmen Neşe Alten İlkokulu yönetimi ve öğrencileri katıldı. Anma töreninde İlçe Müftülüğü tarafından görevlendirilen İmam Hatip Öğrencileri, şehit öğretmen Neşe Alten ve babası Hasan Alten'in mezarları başında Kur'an-ı Kerim okudu.



Daha sonra dualar okunarak şehit öğretmenin ve babasının mezarına karanfiller bırakıldı. Şehit öğretmenin kardeşi Mehmet Alten, "1993'te baba kız şehit verdik. Bundan sonra inşallah bütün öğretmenlerimiz için sağlıklı, huzurlu, gülerek ömür boyu öğretmenlik yapmalarını temenni ederim. O zaman Abdullah Öcalan'ın resmi varmış. Abdullah Öcalan'ın resmini çıkarıyor, Atatürk'ün resmini çerçeveleyip odasına asıyor. Zannedersem olay bundan kaynaklanıyor. Onlarla gurur duyuyorum. Huzur içerisinde uyusunlar" dedi. İHA

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Şehitlerimize hüzünlü anma
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