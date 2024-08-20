Şehrin göbeğinde sokak köpeği dehşeti

Sokak hayvanları ile ilgili düzenlemeleri içeren teklifin TBMM'de yasalaşmasının ardından başlayan tartışmalar sürerken, köpeklerin sokaklarda yarattığı dehşet de devam ediyor. Dün de İstanbul Fatih'te çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 40 yaşındaki Ayhan Özçelik hayatını kaybetti. Korkunç olay, saat 06.00 sıralarında Sümbül Efendi Mahallesi, Hisar Altı 1. Caddede bulunan boş arazide meydana geldi. Esenler'de ikamet eden zihinsel engeli Ayhan Özçelik, önceki gün Silivrikapı Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına gitti.Gece saatlerinde ise boş arazide yürüyüşe çıkan Özçelik, çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı ve ağır yaralandı. Sabaha karşı olayın yaşandığı yere çöp toplamak için gelen temizlik işçileri, yerde yatan bir kişinin başında köpeklerin havladığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Özçelik, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Ağabeyi Burhan Özçelik, sokaktaki başıboş köpeklerin, kardeşini boğazından ve yüzünden parçaladığını, aynı köpeklerin, aynı noktada daha önce de başka akrabalarına saldırdığını söyledi. Özçelik, şunları kaydetti:"Temizlik işçileri oradan geçerken ses duyuyorlar, köpeklerin kendilerine de saldırması üzerine inşaattan sopaları alıp köpekleri kovalıyor. Temizlik işçileri tanıdık, kardeşimi tanımışlar ve fotoğrafını çekip bizim amca çocuklarına atıyorlar. İşçiler görmese belki de sabaha kadar tamamen parçalayacaklardı kardeşimi" dedi. Öte yandan Ayhan Özçelik'in son görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.