Sel felaketinde 14 yaşındaki Mahmut hayatını kaybetmişti: ‘Can koruma rölesi devreye girseydi kurtulabilirdi’

KAÇAK AKIM ROLESİ MAHMUT'UN HAYATINI KURTARABİLİRDİ

Elektrik teknikeri Cengiz Çetinkaya, ilk ortaya çıkan bulgulara göre olayı şu şekilde değerlendirdi, "Islak zemin, elektrik akımı açısından en tehlikeli ortamlardan biridir; adeta değerli iletkenler gibi davranır. Kablolar boru ile korunmuş olsa dahi, yaşanacak bir elektrik kaçağında ne yazık ki aynı risk yine geçerli olurdu. Ancak kaçak akım rolesi denen bir parça ile durum engellenebilirdi. Sistemlerde iki adet kaçak akım rölesi bulunuyor. Bunlardan biri 300 miliamper, diğeri ise 30 miliamper. 300 miliamperlik röle yangına karşı koruma sağlarken, 30 miliamperlik röle ise can güvenliğini korur. Eğer bu rölenin mevcut olduğunu varsayarsak, suya temas anında otomatik olarak röle atar ve elektriği keserdi. Böylece hem bu facianın önüne geçilir hem de olası başka olumsuzluklar engellenmiş olurdu."

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