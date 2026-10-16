Sel felaketinde 14 yaşındaki Mahmut hayatını kaybetmişti: ‘Can koruma rölesi devreye girseydi kurtulabilirdi’

14 Ekim'de Fatih Balat'ta yürüyen 14 yaşındaki Mahmut Işıldak, bir otoparkın önünden geçtiği sırada elektrik çarpması sonucu bilinci kapanarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili İstanbul Valiliği soruşturma başlatıldığını duyurdu.
ELEKTRİK KABLOLARI ZEDELENDİ
İlk belirlemelere göre, otopark girişindeki taşların hemen altına, zemine yakın döşenen elektrik kabloları zamanla araçların geçişi nedeniyle zedelendi. Yoğun yağmurun ardından kablolardaki elektrik kaçağı suya sıçrayarak faciaya yol açtı.
SAVCI İNCELEYECEK BİLİRKİŞİ RAPORLAYACAK
Öte yandan, Fatih ilçesindeki otoparkın işletmesinin belediye tarafından özel bir kuruma devredildiği belirlendi. Olay yerinde ilk incelemeleri yapmak üzere görevlendirilen savcı bölgede incelemelerde bulunacak ve elektrik alanında uzman bir bilirkişi heyeti görevlendirecek. Yapılacak incelemelerin ardından ihmali bulunan sorumlular tespit edilerek yargı sürecine sevk edilecek.
KAÇAK AKIM ROLESİ MAHMUT'UN HAYATINI KURTARABİLİRDİ
Elektrik teknikeri Cengiz Çetinkaya, ilk ortaya çıkan bulgulara göre olayı şu şekilde değerlendirdi, "Islak zemin, elektrik akımı açısından en tehlikeli ortamlardan biridir; adeta değerli iletkenler gibi davranır. Kablolar boru ile korunmuş olsa dahi, yaşanacak bir elektrik kaçağında ne yazık ki aynı risk yine geçerli olurdu. Ancak kaçak akım rolesi denen bir parça ile durum engellenebilirdi. Sistemlerde iki adet kaçak akım rölesi bulunuyor. Bunlardan biri 300 miliamper, diğeri ise 30 miliamper. 300 miliamperlik röle yangına karşı koruma sağlarken, 30 miliamperlik röle ise can güvenliğini korur. Eğer bu rölenin mevcut olduğunu varsayarsak, suya temas anında otomatik olarak röle atar ve elektriği keserdi. Böylece hem bu facianın önüne geçilir hem de olası başka olumsuzluklar engellenmiş olurdu."