SEL FELAKETİNDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hayatını kaybeden Ahmet Derin için Kağıthane'de bulunan Nurtepe Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Kağıthane Kaymakamı Yüksel Kara ile Derin'in yakınları katıldı.

Ayazağa'daki sel felaketinde hayatını kaybeden Ahmet Derin son yolculuğuna uğurlandı | Video