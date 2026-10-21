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Giriş Tarihi: 21.10.2026 16:37 Son Güncelleme: 21.10.2026 16:45

Sel felaketinde hayatını kaybeden Ahmet Derin son yolculuğuna uğurlandı!

İstanbul’da geçtiğimiz hafta meydana gelen sel felaketinde kaybolan ve cansız bedeni dün Haliç açıklarında bulunan Ahmet Derin son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan acılı eşi, yakınları sakinleştirdi.

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İHA Yaşam
Sel felaketinde hayatını kaybeden Ahmet Derin son yolculuğuna uğurlandı!
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İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen sel felaketinde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin'in cansız bedeni, dün Eyüpsultan'daki Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında bulunmuştu.

SEL FELAKETİNDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hayatını kaybeden Ahmet Derin için Kağıthane'de bulunan Nurtepe Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Kağıthane Kaymakamı Yüksel Kara ile Derin'in yakınları katıldı.

Ayazağa'daki sel felaketinde hayatını kaybeden Ahmet Derin son yolculuğuna uğurlandı | Video

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Derin'in eşi gözyaşlarına boğuldu. Acılı kadını yakınları teselli etti. Törenin ardından Derin'in cenazesi toprağa verilmek üzere Yeni Ayazağa Mezarlığı'na götürüldü.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL #KAĞITHANE

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Sel felaketinde hayatını kaybeden Ahmet Derin son yolculuğuna uğurlandı!
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