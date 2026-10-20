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Giriş Tarihi: 20.10.2026 11:58 Son Güncelleme: 20.10.2026 12:05

SON DAKİKA...Sel felaketinden acı haber: Haliç'te Ahmet Derin'in cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul’da sel felaketinde kaybolan kişileri bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri, Haliç açıklarında bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
SON DAKİKA...Sel felaketinden acı haber: Haliç’te Ahmet Derin’in cansız bedenine ulaşıldı
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Geçtiğimiz hafta İstanbul'u etkisi altına alan sel felaketinde kaybolan kişileri arama çalışmaları devam ediyor. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri, Haliç açıklarında bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

AHMET DERİN'İN CANSIZ BEDENİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR!

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, Ayazağa'da aracıyla birlikte sele kapılarak kaybolan Ahmet Derin olduğu değerlendiriliyor. Kesin kimlik tespitinin yapılmasının ardından, sel felaketinde kaybolan tüm kişilere ulaşılmış olacak.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#HALİÇ

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SON DAKİKA...Sel felaketinden acı haber: Haliç'te Ahmet Derin'in cansız bedenine ulaşıldı
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