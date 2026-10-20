SON DAKİKA...Sel felaketinden acı haber: Haliç’te Ahmet Derin’in cansız bedenine ulaşıldı

Geçtiğimiz hafta İstanbul'u etkisi altına alan sel felaketinde kaybolan kişileri arama çalışmaları devam ediyor. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri, Haliç açıklarında bir kişinin cansız bedenine ulaştı.
AHMET DERİN'İN CANSIZ BEDENİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR!
Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, Ayazağa'da aracıyla birlikte sele kapılarak kaybolan Ahmet Derin olduğu değerlendiriliyor. Kesin kimlik tespitinin yapılmasının ardından, sel felaketinde kaybolan tüm kişilere ulaşılmış olacak.