SON DAKİKA...Sel felaketinden acı haber: Haliç’te Ahmet Derin’in cansız bedenine ulaşıldı

Geçtiğimiz hafta İstanbul'u etkisi altına alan sel felaketinde kaybolan kişileri arama çalışmaları devam ediyor. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri, Haliç açıklarında bir kişinin cansız bedenine ulaştı.