Selatin camiler ramazana hazır

İstanbul Fatih Belediyesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve çevresinde temizlik yaptı. Caminin içi gül suyuyla yıkanırken, avlusu ve çevresi de sıcak suyla temizlendi. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Türkiye ve İslam âleminin bereket ve rahmet ayı olan ramazana kavuşmanın sevincini yaşadıklarını dile getirerek, "Tarihin her döneminde ramazan ayı Fatih'te bir başka yaşanmıştır. İstanbul'un her yerinden, Türkiye'nin her yerinden ve diğer ülkelerden de gelenler camilerimizi, mescitlerimizi geziyorlar. Biz de tüm kurumlar olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. Fatih'te selatin (sultanların yaptırdığı) camileri başta olmak üzere 360'a yakın camimiz var. Biz de Fatih Belediyesi olarak bir usul, bir tertibi de yerine getirmek açısından ramazan öncesinde bütün camilerimizde özel temizlikler yapıyoruz" dedi.

HUMMALI BİR ÇALIŞMA

Ramazan ayının bereket ve yardımlaşma ayı olduğunu belirten Ergün, "Sosyal yardımlar açısından, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız açısından da çok hummalı bir çalışma içerisindeyiz. 14 kişiden oluşan 7 ekip, ramazan ayı boyunca Fatih'teki 10 selatin cami başta olmak üzere toplam tüm camilerde temizlik yapılacak" dedi.