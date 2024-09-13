Serik İlçesinde Jandarma ekiplerince 45 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat şube müdürlüğü ekipleri ve Serik İlçe Jandarma komutanlığı JASAT timlerince Silah Kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yürütülen titiz çalışmalar sonucunda İ.G. isimli şahsın il dışından getirdiği ruhsatsız tabancaları piyasaya süreceğinin tespit edilmesi üzerine Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli şahsın aracında yapılan aramada; 45 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 45 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Şüpheli İ.G. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Antalya İl Jandarma komutanlığından yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.