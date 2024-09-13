Video Yaşam Serik İlçesinde Jandarma ekiplerince 45 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Serik İlçesinde Jandarma ekiplerince 45 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Serik İlçesinde Jandarma ekiplerince 45 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

13.09.2024 | 15:28

Antalya’nın Serik ilçesinde Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda piyasaya sürülmek istenen 45 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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