Serik İlçesinde Jandarma ekiplerince 45 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Antalya’nın Serik ilçesinde Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda piyasaya sürülmek istenen 45 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
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