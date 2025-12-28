Servis aracı şarampole yuvarlandı 5 ölü 6 yaralı

Esenyurt'ta pazardan evlerine dönen vatandaşları taşıyan servis midibüsünün yolculuğu faciayla sonuçlandı. Feci kaza saat 17.20 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana geldi. İçerisinde 27 kişinin bulunduğu Niyazi Çelik'in (61) kullandığı servis aracı, yağmurda kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından midibüsten çıkarılan 11 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, kazanın ilk belirlemelere göre yağıştan dolayı kayganlaşan yolda meydana geldiği ifade edildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte Hacer Çakmakçı (40), Ahmet Kandemir (44), Faranak Tashakornogedehy (53) ve Ayten Özfırat (68) hayatını kaybetti. Bir çocuğun da aralarında bulunduğu 6 yaralının tedavisi ise sürüyor. Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde servis aracının hızla ilerlediği, karşı yönden gelen bir otomobilin son anda uzaklaştığı ve aracın devrildiği anlar yer aldı. Şoförün arkadaşı Cem Çolak, "Pazar yerinden çıkmış arkadaşımız. Köşeyi dönerken önce bir-iki arabaya çarpıyor. Büyük bir ihtimalle kalp krizi. Bilerek olan bir şey değil, o kadar can taşıyor" dedi.

VALİDEN HASTALARA ZİYARET

İstanbul Valisi Davut Gül, kazada yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile birlikte hastaneye gelen Vali Gül, yaralıların durumu hakkında görevlilerden bilgi aldı ve yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.