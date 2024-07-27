Sevgilisine jest için aldığı plaka pahalıya patladı

İstanbul'da sevgilisine sürpriz olsun diye aracına taktırdığı 34 ASK 34 plakasıyla polis çevirmesine takılan Salihcan B. başına iş aldı. 25 yaşındaki Salihcan B., geçen yıl kasım ayında Fatih'te aracıyla seyir halinde bulunduğu sırada polis tarafından durduruldu. Polis, otomobilin şase numarasını sorgulattığında plakanın başka bir plaka olması gerektiğini tespit etti. 5 bin TL para cezası uyguladı. Bölgeye çağrılan asayiş ekibi Salihcan B.'yi gözaltına aldı. Plakaya dair hazırlanan kriminal raporda, plakanın sahte ve aldatıcı olduğu kaydedilince soruşturma başlatıldı.Savcılığın hazırladığı iddianamede, sürücünün 34 ASK 34 plakayı kullanarak 'resmi belgede sahtecilik' suçunu işlediğine yönelik yeterli delilin oluştuğu belirtilerek 5 yıl istemiyle dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada Salihcan B., internet sitesinde plakanın satıldığını görerek sevgilisine sürpriz yapmak istediği için plakayı aldığını ifade etti. Mahkeme söz konusu plakanın aldatıcılık niteliği taşıdığına karar vererek Salihcan B.'yi 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.