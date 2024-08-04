Sevgilisini gasp eden magandaya 17 yıl hapis talebi

İstanbul'da 1,5 yıl birliktelik yaşayan çift, anlaşamadığı gerekçesiyle birlikteliğine son vermeye karar verdi. Olay geçtiğimiz 27 Eylül'de Fatih ilçesinde meydana geldi. 39 yaşındaki Gülcan T. 49 yaşındaki Turgut T. ile 18 aydır birliktelik yaşıyordu. Genç kadın anlaşamadığı gerekçesiyle Turgut T.'den ayrılmaya karar verdi. İlişkisini düzeltmek için buluşmak isteyen Turgut T.'nin teklifini kabul eden Gülcan T. ikametine yakın bir kafeteryada oturmaya karar verdi.Kafede hakaret ve tehditlere maruz kalan genç kadın, mekanı terk etti ancak öfkeli sevgili Gülcan T.'yi takip etmeye başladı. Genç kadın evine doğru yürüdüğü sırada Turgut Y. eski sevgilisini durdurarak cüzdanı ve cep telefonunu kendisine vermesini istedi. Teklifi reddedince, Turgut T. genç kadının elinden cep telefonunu ve cüzdanını zorla elinden aldı. Gülcan T. arbede esnasında cüzdanını geri alırken telefonunu ise geri alamadı.Genç kadın, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Öfkeli sevgili gözaltına alındı, iddiaları kabul etmedi. Telefonu tamir için aldığını öne sürdü. Savcılık soruşturma kapsamında Turgut T.'nin karakola telefonu kendisinin getirdiğini ve oturdukları sırada hakarette bulunduğunu belirterek 'Hakaret', 'Gece Vakti Yol Kesmek Suretiyle Yağma' suçlarından 17 yıl hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.