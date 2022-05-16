Son dakika: Sevinç ve gurur bir arada! Rize-Artvin Havalimanı’nda ilk uçuşlar başladı





HAYALLER GERÇEK OLDU

Havalimanını kullanan yolcularından Fatih Sultan Saruhan "10 yıl öncesine kadar 'Rize'ye havalimanı olsa ne güzel olurdu' derdik. Ama bu sadece hayaldi. Hatta başkalarının yanında dediğimiz zaman bize, 'buralarda havalimanı mı olur? Her taraf dağ, devlet denizi mi dolduracak?' diye gülerlerdi.