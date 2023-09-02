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Giriş Tarihi: 2.9.2023

Seyir halindeyken kurşun yağdırdılar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Seyir halindeyken kurşun yağdırdılar
İstanbul'da önceki akşam saatlerinde D-100 karayolu Beylikdüzü-Avcılar istikametinde galericilik yapan Emre Bilaloğlu (33) seyir halindeyken aracına yanaşan bir başka araçtan 11 el ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı. Vücuduna 6 kurşun isabet eden Bilaloğlu ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yapılan incelemede ölen kişinin Koyun olan soyadını bir süre önce Bilaloğlu olarak değiştirdiği, 12 Ağustos 2021'de gazeteci Emre Erciş'in silahla bacaklarından vurulması olayının şüphelilerinden biri olduğu tespit edildi. Emniyette 8 suç kaydı olan Bilaloğlu'nu öldüren kişi ya da kişilerin araçlarının ikiz plaka olduğu anlaşıldı.

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Seyir halindeyken kurşun yağdırdılar
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