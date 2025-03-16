Şeyma’nın sır ölümü! 14. kattan düşerek can verdi... İntihar mı cinayet mi?

Şeyma Gökçe Kayahan, ilk müdahalenin ardından ambulansla Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kayahan doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.